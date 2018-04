Il suo nome sarà uno dei grandi tormentoni estivi in casa Sampdoria: dopo aver movimentato la sessione invernale, Dennis Praet si prepara a scaldare anche il mercato blucerchiato a giugno. Il centrocampista belga in questo momento è uno dei migliori profili per rendimento tra quelli allenati da Marco Giampaolo. Già a gennaio la Juventus aveva fatto presente il suo gradimento al club di Corte Lambruschini, ma ora Marotta e Paratici dovranno prepararsi alla concorrenza dell'Inter.



I bianconeri sarebbero in vantaggio, perché secondo Tuttosport la Juve avrebbe già incontrato a Torino il padre di Praet, che attualmente ricopre il ruolo di procuratore del giocatore classe 1994. A stretto giro di posta però potrebbe arrivare un'offerta da parte dell'Inter. I nerazzurri hanno chiesto più volte informazioni sull'ex Anderlecht all'avvocato Romei, braccio destro di Ferrero. Ausilio e Spalletti stimano molto il calciatore blucerchiato, trasformato in mezz'ala da Giampaolo ma nato trequartista in Belgio. Sia la Juve che l'Inter comunque devono tenere conto di un particolare: Praet ha sì una clausola rescissoria di 26 milioni, che però scadrà il 30 giugno. Dopo, le società interessate dovranno trattare con il club doriano. E inevitabilmente il prezzo è destinato a lievitare.