Il centravanti della Sampdoria, Duvan Zapata, ha parlato Il Giornale: "La Juventus è una squadra solida che sa quello che vuole. Per noi sarà una partita complicata, ma se facciamo quello che sappiamo fare, i tre punti resteranno qui".



RENDIMENTO - "La classifica dice che rispetto all’anno scorso è più abbordabile. Non sembrano avere la stessa ferocia e la cattiveria, sono più vulnerabili e noi proveremo ad approfittarne".



CUADRADO - "Juan l’ho conosciuto in nazionale, è un bravo ragazzo, anche se rispetto a me, che sono riservato, mostra di più quell’allegria che voi vi aspettate da un colombiano".