Daniele Pradé, responsabile dell'area tecnica della Sampdoria, parla in mixed zone dopo la vittoria sulla Spal: "Volevo fare gli auguri a tutti i tifosi della Samp. Auguro a tutti un 2018 di serenità e auguriamoci di fare il nostro meglio per farli contenti. Per farlo ci metteremo cuore e sacrificio. Mercato? Se dovesse andar via qualcuno è chi gioca meno. Ma sotto il profilo delle entrate, anche per come lavoro il nostro allenatore, non è semplice integrare. Veniamo da un mini-ciclo negativo, ma solo nei risultati, perché l’unica partita sbagliata è stata quella di Bologna. Quagliarella? Quando sei un professionista serio e la testa libera, i risultati arrivano. È un ragazzo che dà tanto, anche all’interno dello spogliatoio".