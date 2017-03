L'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella ha dichiarato dopo la vittoria per 3-1 nell'anticipo di campionato col Pescara e in vista della prossima giornata contro il Genoa: "Il derby è una partita a sè, sarà tutta un'altra cosa rispetto alla partita di oggi. Se vogliamo fare una grande partita e vincere, dobbiamo giocare meglio e tirare fuori qualcosa in più. Stiamo facendo un buon campionato ma ora, come dice mister Giampaolo, dobbiamo farlo diventare ottimo. Schick? E' un bel giocatore, ma deve crescere e migliorare, come devo fare ancora io a 34 anni".