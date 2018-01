Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero è intervenuto telefonicamente sulle frequenze di Centro Suono Sport, nel corso della trasmissione “Te la do io Tokio”. Queste le parole del patron blucerchiato.





SCHICK - “È un giocatore fortissimo, basta vederlo come corre e come cammina. È un talento naturale, ma il calcio è così: con un gol sbagliato alla Juventus è diventato oggetto di critica. Ma resta un ragazzo con una marcia in più. Bisogna farlo giocare nel suo ruolo, e bisogna dargli tempo perché è giovane. Chiamatemi però quando sarà un fenomeno!”.





TORREIRA - “Se la Roma lo vuole dovete chiederlo a Baldissoni. Io non ho avuto nessuna richiesta dalla Roma per il centrocampista. Per me Torreira vale 50 milioni”.





IO PRESIDENTE DELLA ROMA? - “Mi piacerebbe molto, tutti vorrebbero esserlo. Mi vedreste a Roma: mi metterei a sedere con chiunque mi rompesse le scatole. Sarei un presidente presente, ma sono innamorato della Sampdoria. Genova è la città più bella del mondo ma è scomoda”.





TOTTI - “Per me Totti deve stare sul campo, deve mangiare l’erba. Lo vedo triste, ammosciato e malinconico sugli spalti a fare il pubblico. E questo mi fa arrabbiare”.





LA PARTITA - “Sarei felice di vedervi uscire dal Marassi tristi e affaticati. Spero che sia una grande partita. I ragazzi devono divertirsi giocando a pallone, ai miei lo dico sempre”.