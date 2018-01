Sampdoria-Roma, recupero della terza giornata di Serie A, è diretta da Stefano Orsato, aiutato al Var da Mazzoleni. Calciomercato.com vi offre la Moviola del match.



67' - Under in fuorigioco mette in mezzo, la Roma va in gol a gioco fermo per il fuorigioco del turco.



61' - Giallo a Strootman per fallo al limite dell'area su Gaston Ramirez: fallo che c'è.



45- Su cross di Ramirez, intervento goffo di Kolarov che, per ribattere il pallone, colpisce lo stesso con la mano. Il VAR dà il rigore. La Roma, però, protesta per un presunto fallo non ravvisato di Ferrari su Strootman, segnalato dal guardalinee.