Il centrocampista della Sampdoria, Lucas Torreira ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium per raccontare il suo momento e quello della formazione allenata da Marco Giampaolo e delle voci di mercato che lo vedono vicino all'Inter



LA SAMP - "A Udine abbiamo commesso tanti errori e li abbiamo pagati a caro prezzo. Però ci è servita la sconfitta, ora dobbiamo tornare coi piedi per terra e preparare al meglio la sfida contro l’Atalanta".



LA VITTORIA SUL MILAN - "Dobbiamo tornare a essere la squadra che ha affrontato e battuto il Milan, quella è la Samp che vuole vedere la gente e che vogliamo vedere noi. Cercheremo di portare a casa i tre punti. Le prossime due gara in casa saranno importanti, avremo la spinta del nostro pubblico e cercheremo di fare due grandi prestazioni".



L'INTER - "L’interesse dell’Inter? Io in campo cerco sempre di divertirmi insieme alla squadra e di dare una mano. In questo momento penso solo alla Samp, ne parleremo più avanti”.