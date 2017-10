Lucas Torreira, centrocampista della Sampdoria, andrà via solamente in estate. Come scrive Il Secolo XIX, l'ex Pescara è finito nel mirino del Siviglia, pronto a pagare la clausola rescissoria da 25 milioni di euro presente sul contratto dell'uruguaiano. Clausola, però, che vale solo per giugno e non per gennaio. Per questo motivo il classe '95 lascerà solamente in estate.