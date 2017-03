La Sampdoria cerca rinforzi in attacco in vista della prossima stagione. Per motivi diversi saluteranno Budimir, che non ha convinto, e Schick, nel mirino delle big italiane, dalla Juve all'Inter; gli occhi blucerchiati hanno però individuato il sostituto. Si tratta di Uros Djurdjevic, attaccante del Partizan Belgrado, autore in stagione di 13 gol in 17 presenze, visto, poco, in Italia con la maglia del Palermo.