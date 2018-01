Emiliano Viviano, portiere della Sampdoria, parla a Sky Sport: "Ciò che pesa è dover giocare tre partite in una settimana, di sera in inverno. La partita avremmo preferito tutti giocarla quando è stata poi rinviata. La Roma ha cambiato tanto, ha fatto delle ottime prestazioni se si escludono le ultime due, era in lotta per lo scudetto. È una grandissima squadra, la rispettiamo per questo. Schick è un grande giocatore, ha fatto ottime cose con noi. Dzeko è un campione, cerchiamo di fare il nostro".