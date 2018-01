Duvan Zapata, attaccante della Samp, decisivo nella vittoria di Roma, parla a Premium Sport: "La squadra ha giocato una partita con molta personalità e questo aspetto è stato molto importante per vincere. Siamo stati tutti bravi, il merito è del gruppo: sapevamo che sarebbe stata una partita dura. A Marassi ci hanno pareggiato all’ultimo minuto e stavolta all’ultimo minuto abbiamo segnato noi. Il nostro obiettivo è di vincere tutte le partite, poi vedremo dove saremo in classifica. Le voci di un interessamento del Dortmund per me? Fanno piacere, ma io sono concentrato qui con la Samp. A giugno si vedrà, nel calcio non si sa mai".