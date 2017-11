"Higuain? Tornerò a considerarlo in futuro, specie se dovesse rimanere su alti livelli. In questo momento convocarlo non era utile né per lui, nè per la Seleccion". Alla vigilia del doppio test amichevole contro Russia e Nigeria, il Ct argentino Jorge Sampaoli ha affrontato così il tema dell'esclusione dal gruppo albiceleste del centravanti della Juventus. "L'Argentina ha grandi soluzioni per la maglia numero nove - ha proseguito il tecnico -, il mio obiettivo è arrivare a marzo con tre candidati per ogni ruolo e da quel momento sarà il rendimento dei singoli a indirizzare le mie scelte per chiudere la lista per il Mondiale". Mauro Icardi, lo ricordiamo, ha dovuto rinunciare alla convocazione per un infiammazione al tendine rotuleo.



DYBALA - Nel test di Mosca non ci sarà spazio per la Joya. Messi e Di Maria dovrebbero partire alle spalle di Aguero, con l'inserimento a centrocampo di Lo Celso. Ma quella di Sampaoli è un'apertura, anche per non alimentare dualismi: "Dobbiamo lavorare per facilitare l'inserimento di Paulo nei meccanismi, a prescindere dalla presenza di Messi".