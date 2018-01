Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, quello che ha riaperto le porte dell'Albiceleste a Mauro Icardi, capitano e bomber dell'Inter, dice la sua sul futuro del 9 nerazzurro. Queste le parole del ct ad AS: "Icardi fuori? E’ il bel problema di avere un così vasto patrimonio di attaccanti, ognuno di loro sta vivendo un buon momento. Gli ho parlato e gli ho detto quello che sto dicendo a tutti: di non rilassarsi, che se starà bene sarà convocato. So che è anche vicino al Real Madrid: il Real lo osserva e lui è tentato di andare".



Due parole, poi, su Gonzalo Higuain: "Higuain ha tanta voglia. Non ancora sappiamo se lo convocheremo a marzo, anche se un'idea c'è. Se pensiamo sia necessario, lui ci sarà".