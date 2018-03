Jorge Sampaoli, commissario tecnico dell'Argentina, è interventuo in conferenza stampa alla vigilia del test amichevole contro la Spagna.



MESSI - "Si è allenato regolarmente. È in condizione per giocare. Vediamo però se la partita merita che ci sia o meno. È impossibile insegnargli qualcosa, c'è da capirlo e valorizzarlo al massimo, dobbiamo costruire l'Argentina intorno a lui".



SPAGNA - "Ormai è una realtà consolidata, la migliore o tra le migliori".



CONVOCAZIONI - "Questa non è la lista definitiva per il Mondiale. C'è qualcuno che ora non è qui ma che potrebbe comunque andare in Russia".



LAUTARO MARTINEZ - "Per lui è un po' più dura, perché altri giocatori sono con noi da più tempo. Comunque sta facendo bene, è un giovane interessantissimo. Dovrà abituarsi al calcio italiano, se sarà questo il suo futuro. Non sarà facile, dipenderà da lui, dal club e dall'allenatore.



DYBALA - "È ancora molto presente nella mia mente".



ICARDI - "Quando lo abbiamo convocato c'era un motivo. Adesso è più difficile perché i suoi concorrenti sono tutti molto forti e non c'è spazio per tutti".