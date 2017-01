Jorge Sampaoli ha parlato della situazione di tensione che si è creata tra Sergio Ramos e la tifoseria del Siviglia dopo che il giocatore del Real Madrid ha esultato in modo polemico nei confronti dei fan della sua ex squadra: ''Non penso che il cucchiaio sia una mancanza di rispetto nei confronti della squadra avversaria; mi dispiace davvero molto per le cose che sono successe dopo quel rigore perché lui è un ex giocatore del Siviglia che è passato da qui e potrebbe tornarci alla fine della sua carriera. Sarebbe una follia se Ramos e i tifosi del Siviglia restassero divisi''.