Non solo movimenti a livello dirigenziale: inizia a muoversi anche il calciomercato della Sampdoria, ed uno dei nomi nuovi che circolano dopo il summit andato in scena ieri a Roma tra i membri dello stato maggiore blucerchiato è quello di Romulo, centrocampista italo brasiliano classe 1987 di proprietà del Verona. Centrale, molto duttile - può giocare da mezz'ala ma anche da esterno destro - il profilo dell'ex Juve stuzzica gli uomini mercato blucerchiati proprio per la sua capacità di adattamento a vari sistemi di gioco.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Verona retrocesso in Serie B sarebbe disposto a cedere il calciatore (in scadenza nel 2019) per circa 3-4 milioni di euro. La Sampdoria valuterà la fattibilità dell'affare nelle prossime settimane. In questo campionato, nonostante la brutta stagione dei gialloblù, Romulo è stato uno dei più positivi tra le fila della squadra di Pecchia, collezionando 39 presenze complessive impreziosite da 3 gol e 5 assist.