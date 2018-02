Il prossimo periodo, a cavallo tra febbraio e marzo, sarà fondamentale per la Sampdoria. Saranno giornate campali sul fronte campionato, perchè i blucerchiati sono attesi da un ciclo di ferro. Dopo la gara di Verona infatti i doriani dovranno vedersela contro le dirette concorrenti per l'Europa: Milan, Udinese e Atalanta. Questo però è anche il momento in cui si inizia a programmare la prossima stagione, soprattutto a livello dirigenziale. E ai piani alti di Corte Lambruschini attualmente ci sono due blucerchiati in scadenza di contratto, Carlo Osti e Daniele Pradè.



Secondo Il Secolo XIX nei prossimi giorni ci si aspetta che Ferrero e Romei diano qualche indicazione circa il rinnovo dei due dirigenti. Va detto anche che pure il silenzio, se dovesse continuare, potrebbe rappresentare un segnale un segnale abbastanza chiaro. Anche perchè in Serie A in questo momento non sono molte le squadre senza un futuro certo per quanto riguarda il direttore sportivo. Sempre stando alle indiscrezioni raccolte dal quotidiano, alla Sampdoria si sarebbero proposti già alcuni dirigenti, ad esempio Antonelli (ex Bari, Udinese e Siena) o anche l'ex Pasquale Sensibile. La volontà di Osti e Pradè però sarebbe quella di continuare in blucerchiato. E quando Ferrero lo deciderà, dovrebbe teneresi il confronto sui programmi futuri della Samp.