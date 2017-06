Comincia a delinearsi il volto della Sampdoria in vista della stagione 2017-2018. I blucerchiati non si muovono soltanto tra il sogno Sneijder e il probabile arrivo di Ilicic, ma lavorano anche per rinforzare la difesa. Il nome più caldo in queste ore è quello di Jorge Merè, centrale di proprietà dello Sporting Gijon.



Stando alle indiscrezioni raccolte da Sky Sport il sostituto di Skriniar potrebbe essere lo spagnolo classe 1997, che pare vicinissimo a vestire il blucerchiato. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, e la trattativa - ad un passo dalla chiusura - sarebbe facilitata anche da una clausola inserita nel contratto di Merè. Nell'accordo con lo Sporting era previsto infatti che in caso di retrocessione del club asturiano Merè avrebbe potuto lasciare la Liga in prestito. A questo punto, in direzione Sampdoria.