Gianluca Caprari sta vivendo una prima buona stagione a Genova, sponda Sampdoria. Sei gol complessivi in stagione sono un buon bottino per un giocatore che Giampaolo considera la primissima alternativa. Dopo le tante voci di mercato a gennaio, ieri è arrivata una grande soddisfazione per il numero 9 doriano, ossia la chiamata dalla Nazionale di Gigi Di Biagio per il prossimo stage azzurro.



In attesa di capire se Caprari partirà titolare domani con l'Udinese - l'attaccante è in ballottaggio con il compagno Zapata dopo la vicenda di domenica sera - Tuttosport ha intervistato il suo agente, Davide Lippi: "Da Caprari mi aspetto ancora tanto, sta facendo il vero salto di qualità" ha detto il procuratore. "E’ salito di livello e di categoria e sta combattendo alla grande in una squadra ambiziosa come la Sampdoria".



Lippi però pensa che Caprari possa migliorare ulteriormente la sua annata: "Mi aspetto qualche gol in più" conferma. "Io e lui abbiamo una scommessa in ballo sui suoi gol: il numero per scaramanzia non lo dico, ma mi auguro con tutto il cuore di perdere questa scommessa perché vorrebbe dire che ha fatto davvero qualcosa di speciale".