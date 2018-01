Dawid Kownacki con la maglia della Sampdoria sino ad oggi ha giocato pochissimo, ma il giovane centravanti polacco è sulla bocca di numerosi addetti ai lavori. L'attaccante blucerchiato, che domenica contro la Fiorentina ha disputato la sua prima partita da titolare in Serie A, ha già segnato 6 gol tra campionato e Coppa. Abbastanza da garantirgli le attenzioni di società importanti in Italia (si è parlato anche della Juventus) e pure di Bundesliga, ad esempio l'Amburgo.



Il suo agente Marcin Kubacki ai microfoni di sportowefakty.com ha fatto il punto sul momento dell'attaccante classe 1997: "L’intensità degli allenamenti ha inciso positivamente sulla sua preparazione fisica. Talento e abilità non gli mancano, questo è sotto gli occhi di tutti, ma a certi livelli la forma fisica fa la differenza". Ovviamente, a Kownacki piacerebbe giocare di più: "Nessun giovane calciatore è paziente, tutti vogliono giocare subito, ma Dawid è un intellettuale. Ci conosciamo da molto tempo, collaboriamo da 7 anni, e capisce che tutto arriva col tempo" spiega il procuratore, come riporta Sampnews24.com.



Kubacki ha parlato anche dei rumors di mercato: "Ho contatti con persone di diversi top club italiani. Spesso parliamo, ma spesso ci scambiamo soltanto informazioni. Per un trasferimento importante ci vuole tempo, non avviene dal giorno alla notte. Dawid è interessato ad approdare in una grande squadra in Europa, lo posso confermare. Abbiamo tre direzioni: Germania, Italia e Inghilterra. Dato che continua a crescere, magari in due anni si potrebbe trovare in una società del genere - conclude l'agente - ma ora ha bisogno di pace, di giocare e di allenarsi".