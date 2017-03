Uno degli obiettivi su cui la Sampdoria, e il presidente Ferrero, si incentrano con più attenzione è quellod delle infrastrutture. E in quest'ottica lo stadio rappresenta la chiave di volta di un'operazione a più ampio respiro, come racconta lo stesso avvocato del patron blucerchiato, Antonio Romei, a Il Secolo XIX: "Sullo stadio abbiamo progetti già avviati e idee che vogliamo realizzare. La prima è rimuovere le barriere-vetrate che separano il pubblico dal campo, per cominciare quelle di tribuna e distinti. Sarebbe anche un bel segnale verso il concetto di stadio aperto e fruibile che vogliamo. L'altra idea è quella di rimuovere i seggiolini delle gradinate sul modello di quanto avviene in Germania nello stadio di Dortmund. Gli altri interventi sono più strutturali e riguardano l'area stampa, l'ospitality della tribuna, i box corporate per gli sponsor, il rifacimento di spogliatoi e tanto altro che possa rendere l'esperienza della partita più coinvolgente e confortevole".



Si era a lungo parlato della possibilità di avere un nuovo impianto in zona Foce, argomento di cui ha parlato lo stesso Ferrero con il governatore Toti: "Quello resta un sogno futuristico ma il presente sono gli interventi sul Ferraris" spiega ancora Romei. "In generale tutti i nostri interventi dovranno essere per riportare la gente allo stadio, cercando di facilitare il più possibile l'accessibilità, la vendita dei biglietti, i parcheggi, i mezzi pubblici. Quest'anno abbiamo notato che parecchi abbonati non vengono, a volte anche 2.500-3.000 a partita. Stiamo studiando un modo per contrastare questo fenomeno perchè se è vero che i soldi li incassiamo lo stesso, ci penalizza dal punto di vista della 'forza' dello stadio. Ci sono modelli di altri club all'estero che prevedono l'obbligo per gli abbonati che non vengono di cedere il singolo accesso a chi verrebbe al loro posto, stiamo studiando se si può importare".



"Sullo stadio c'è tanto da fare - conclude Romei - e vorremmo avere l'aiuto, la collaborazione di Genova, città che purtroppo non ci sta assistendo molto dal punto di vista imprenditoriale".