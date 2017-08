La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Sampdoria. Ferrero, in attesa di vendere Schick, ha Duvan Zapata praticamente in pugno. Ieri, infatti, gli uomini di mercato della Sampdoria Pradè e Osti hanno incontrato gli agenti dell’attaccante colombiano, raggiungendo un accordo sulla base di un contratto di 5 anni a 1 milione più bonus per arrivare a 1,2 a stagione. Un punto di partenza importante in attesa di trovare l’accordo definitivo con il Napoli. La prima offerta presentata ai campani è stata di 14 milioni, ma nelle ultime ore Ferrero ha alzato l’asticella a 16 milioni: gli azzurri di De Laurentiis ne chiedono 20. Esiste distanza, ma si può colmare. Giampaolo attende un attaccante con le caratteristiche del colombiano, da tempo in uscita dalla rosa di Maurizio Sarri. Una trattativa avviata con il gradimento della punta ex Udinese, che avrebbe la chance di tornare protagonista in A, stavolta in maglia blucerchiata. E il Torino per lui è sempre più sullo sfondo (tornerebbe di moda solo in caso di cessione di Belotti).



La trattativa per arrivare a Zapata, come detto, sarà portata a termine solo una volta definita la cessione di Patrick Schick, sul quale esistono da tempo le mire dell’Inter e ora c’è anche lo sprint della Roma (la Juventus osserva defilata). La Samp è alla finestra e aspetta la vendita del ceco prima di completare l’acquisto del colombiano, da sempre primo della sua lista. Tanto più che l’altro obiettivo, Inglese del Chievo, è svanito del tutto per il muro alzato da Campedelli (la Samp aveva messo sul piatto circa 12 milioni per l’attaccante gialloblù). Intanto va registrato anche il sondaggio per arrivare al prestito di Munir (Barcellona), per il quale si era mossa anche la Roma nelle ultime settimane, come alternativa proprio a Schick.



C’è un rinforzo per la linea difensiva della Samp. Ieri è arrivato dagli olandesi del Twente Joachim Andersen, centrale danese classe ‘96. Un affondo a sorpresa da parte del club blucerchiato sulla base di 2 milioni di euro. Giocatore atteso oggi a Genova per visite e firma. Questo esclude il forte interesse per Tonelli del Napoli (salvo mosse last minute). Mikulic resta un obiettivo, ma sarà preso solo nel caso in cui ci fosse una squadra all’estero a cui girarlo in prestito. In mediana, invece, frenata per il trequartista Majer (NK Lokomotiva Zagabria): complicato trovare l’accordo.



Il Nizza punta ancora Dodô, e resta in bilico la posizione di Bereszynski, per il quale si cerca una sistemazione. Solo in questo caso, porte aperte a Laurini (Empoli). Si tratta sempre Praet con il Newcastle (14 milioni l’offerta) e si cerca una sistemazione in Ligue 1 per Ricky Alvarez.