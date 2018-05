La Sampdoria e i suoi tifosi ormai sono abituati ad affrontare il calciomercato in attesa di notizie su questo o quel giocatore. A Genova però i sostenitori doriani seguono con attenzione persino maggiore di quella che riservano ai vari Praet e Torreira i rumors in merito al futuro di Riccardo Pecini, il responsabile dello scout blucerchiato e vero artefice dei 'colpi' di mercato che fanno impazzire mezza Italia. L'ultima indiscrezione in ordine di tempo racconta di un assalto dell'Empoli per il dirigente blucerchiato.



Il club toscano sta cercando un direttore generale in vista della prossima Serie A, da affiancare ad un altro ex Samp ossia Pietro Accardi, attualmente ds degli azzurri. E il nome di Pecini non era neppure una novità, considerando che già la scorsa estate il presidente Corsi aveva tentato lo scout doriano, non riuscendo però a convincerlo. Ora l'Empoli sarebbe pronto a muoversi con decisione, per portarlo al Castellani e affidare un ruolo di primo piano all'attuale direttore sportivo del settore giovanile della Samp. Nel caso Pecini dovesse declinare poi la squadra di Andreazzoli virerebbe su un altro profilo.



Su Pecini però non c'è solo l'Empoli. Lo seguono infatti tantissime società di Serie A, ad esempio il Sassuolo, il Napoli e l'Inter, ma il ds ha mercato pure all'estero, dal momento che in Premier League lo monitora il Tottenham. Ferrero e Romei ovviamente sono al corrente delle tante indiscrezioni relative a uno dei pezzi pregiati della dirigenza. Ma non sembrano preoccupati: "Pecini ha un contratto di altri due anni" ha detto l'avvocato a Il Secolo XIX "E' vero che se ne vedono tante... ma credo che Pecini continuerà nel progetto Samp". I tifosi doriani incrociano le dita. E sperano che sia davvero così.