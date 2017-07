L'intrigo Luis Muriel contiene a tenere banco in chiave calciomercato. Il giocatore sembrava ad un passo dal Siviglia, ma tra quello che è circolato nei giorni scorsi in merito alla trattativa e la realtà dei fatti, c'è un certo gap. Inizialmente si pensava che la società spagnola potesse mettere sul piatto i 28 milioni richiesti dalla Sampdoria, che ha ribadito in più occasioni di voler accettare soltanto l'importo della clausola rescissoria. La proposta andalusa secondo i rumors trapelati doveva essere di 22 milioni più 6 di bonus, ma in realtà i Rojiblancos avrebbero offerto soltanto 16 milioni come base fissa. Una cifra troppo bassa, a cui la Samp avrebbe replicato ribadendo di essere pronta a portare Muriel in ritiro.



Nel frattempo secondo Il Secolo XIX si starebbe scatenando una vera e propria asta, dal momento che sarebbero coinvolti anche altri due club di Premier League. Uno è l'Everton, l'altro il West Ham di Obiang. I Toffees sarebbero disposti a pagare 27 milioni, suddividendoli in un pagamento triennale da 9 milioni all'anno, mentre il West Ham - che ha sondato la fattibilità dell'operazione tramite l'agente di Muriel, Lucci - potrebbe proporre a Corte Lambruschini 24 milioni.