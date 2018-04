Tanti dubbi e riflessioni per Marco Giampaolo, anche il 25 aprile. Nonostante la giornata di festa, la Sampdoria ieri si è allenata regolarmente a Bogliasco per preparare la delicatissima e fondamentale sfida contro il Cagliari, e la seduta ha restituito al tecnico blucerchiato parecchi punti interrogativi. Ovviamente, Zapata non ha lavorato con il resto dei compagni, e si è sottoposto alle terapie, fisioterapie e anche a una seduta idroterapica. Si tratta di cure utili per sciogliere l'affaticamento muscolare patito contro la Lazio, il centravanti colombiano proverà a recuperare per la partita di domenica, anche se le sue quotazioni restano in ribasso.



L'attacco doriano però in questo momento sembra decisamente spuntato: pure Caprari ha lavorato in piscina. Sampdoria.it ha fatto sapere che il numero 9 blucerchiato ha patito un problema al bicipite femorale della gamba sinistra proprio nel corso della sfida con i biancocelesti. Le sue condizioni, come quelle di Zapata, verranno valutate nei prossimi giorni. Naturalmente continua il suo iter riabilitativo anche Nicola Murru, alle prese con recupero sul campo e in acqua. Differenziato anche per Ricky Alvarez. Per tutti gli altri esercitazioni di messa in azione, sviluppo della forza esplosiva e lavoro tecnico-tattico. Oggi la Samp si allenerà al mattino, come sempre a porte chiuse a causa dei lavori di ristrutturazione del Mugnaini.