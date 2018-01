L'avvocato Antonio Romei, legale della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di FirenzeViola.it della prossima sfida che attende i blucerchiati, contro la Fiorentina di Stefano Pioli: "La sfida contro la Fiorentina rappresenta per noi un appuntamento molto importante. Abbiamo l'obbligo di riscattarci dopo la brutta prestazione di Benevento. La squadra è molto motivata per cui sono certo che faremo una bella partita".



Oggi Thereau ha svelato il retroscena sul suo mancato approdo estivo alla Samp: quanti rimpianti avete?

"Il francese era stata una nostra idea per sostituire Schick: avrebbe dovuto far coppia con Ramirez, che avevamo già preso. Al posto suo è arrivato poi Zapata, che sta facendo molto bene. Nessun rimpianto dunque, ognuno ha scelto la sua strada".



Zapata alla Samp, appunto, e Simeone alla Fiorentina: chi ha fatto l'affare secondo lei?

"Penso che siano stati due ottimi acquisti per entrambe le formazioni. I numeri collezionati dai due attaccanti sono di livello e sono certo che ce lo faranno vedere anche domenica pomeriggio".



Cosa pensa di Chiesa, talento viola di origine genovese?

"È un ragazzo di grande valore, sia calcistico che umano. Da italiano sono contento che un giocatore come lui stia crescendo così tanto. A maggior ragione se, in virtù della sua nascita e dei trascorsi del padre, ha dei legami così forti con la realtà della Samp. Gli auguro il meglio, ovviamente a partire dalla gara successiva a quella di domenica".