Dualismo a sinistra per la Sampdoria: Marco Giampaolo, per la gara contro il Torino di domani sera, ritroverà tutti i blucerchiati a sua disposizione. Unico indisponibile il lungodegente Dennis Praet mentre anche Fabio Quagliarella e Ivan Strinic sono pienamente recuperati e quindi arruolabili in vista del match del Ferraris. Il recupero del terzino croato sembra quindi poter aprire un interessante ballottaggio sulla corsia mancina.



Secondo Il Secolo XIX Giampaolo è rimasto molto soddisfatto dalla prestazione offerta da Nicola Murru domenica all'Olimpico contro la Roma. Il terzino ex Cagliari aveva dalla sua parte alcuni clienti scomodi, ma è riuscito a rintuzzare le sortite giallorosse e ha servito pure l'assist per il gol di Zapata. Per questo motivo l'allenatore doriano potrebbe riproporlo domani per il confronto con Mazzarri. Decisiva sarà la rifinitura di oggi. A centrocampo invece il posto di Praet dovrebbe toccare ancora a Edgar Barreto, anche lui molto positivo nella trasferta di Roma.