Il timore della Sampdoria è stato confermato dagli esami strumentali a cui i blucerchiati hanno sottoposto Gaston Ramirez e Bartosz Bereszynski. Il trequartista ha accusato una distorsione alla caviglia sinistra, mentre il terzino polacco ha una tendinopatia alla gamba destra. I due giocatori verranno valutati quotidianamente, ma la sensazione è che entrambi siano costretti a dare forfait in vista della partita con l'Atalanta. Ecco perchè mister Giampaolo dovrà studiare alcune contromisure di formazione.



Sulla corsia di destra, la scelta è obbligata. L'unica alternativa di ruolo è Jacopo Sala, reduce da un fastidio alla caviglia sinistra, la stessa che sta frenando Ramirez. Il problema fisico gli ha impedito di essere convocato contro Milan e Udinese, tanto è vero che Giampaolo dopo l'infortunio di Bereszynski contro i bianconeri ha adattato Andersen come terzino. Da ieri Sala è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, e molto probabilmente verrà impiegato dal primo minuto a Bergamo.



Sulla trequarti invece si apre un ballottaggio interessante: per sostituire Ramirez contro l'Udinese Giampaolo ha scelto Ricky Alvarez, anche perchè l'ex Inter rappresenta l'alternativa naturale per quanto riguarda il ruolo di fantasista. Spesso però nel corso della stagione in quella posizione è stato impiegato Caprari. Il numero 9 - reduce dalla convocazione per lo stage di Gigi Di Biagio - sembra in vantaggio su Alvarez per una maglia da titolare.