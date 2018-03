Pian piano, la Sampdoria comincia a rimpolpare le sue fila. Tutti i vari nazionali blucerchiati, ancora lontano da Genova perché impegnati con le rispettive selezioni, dovrebbero arrivare a Bogliasco tra oggi e domani. Nel pomeriggio sono attesi al Mugnaini Ferrari, Andersen, i due uruguaiani Torreira e Ramirez e pure Duvan Zapata. L'ultimo a tornare a disposizione di Mister Giampaolo sarà Ivan Strinic, che rientrerà soltanto domani in Liguria. Linetty e Bereszynski invece si erano rivisti già lunedì, e dai due polacchi arrivano indicazioni positive.



Linetty, dopo la botta al volto che gli aveva causato "una momentanea cecità" (parole dello staff sanitario della Nazionale) è tornato ad allenarsi regolarmente, e non dovrebbe essere in discussione per la partita di Verona contro il Chievo. Da Bogliasco filtrano sensazioni positive anche per Bereszynski, infortunatosi contro l'Inter all'adduttore della gamba destra. Il laterale ex Legia Varsavia potrebbe anche riuscire a recuperare per la trasferta di sabato, ma la sensazione è che Giampaolo non lo rischierà, considerando anche il tour de force contro Atalanta e Genoa. Oltretutto l'allenatore doriano potrà contare sul pieno recupero di Jacopo Sala. Anche Fabio Quagliarella si è allenato a parte, a causa di un indolenzimento al polpaccio. Ma per il centravanti blucerchiato non c'è la minima preoccupazione, prenderà regolarmente parte alla sfida con i gialloblù.