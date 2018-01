L'indiscrezione che rimbalza dalla Germania, e che ieri sera è stata ripresa da molti siti e televisioni, ha del clamoroso: Duvan Zapata, centravanti della Sampdoria, sarebbe finito nel mirino del Borussia Dortmund che pare ormai rassegnato a perdere Aubameyang. Oltretutto l'attaccante colombiano era già stato accostato ai gialloneri nel 2013. Una notizia del genere ovviamente ha messo in apprensione i tifosi blucerchiati, che sperano di non perdere la punta già a gennaio.



La dirigenza della Samp era stata piuttosto chiara in merito: in questa sessione di mercato i 'big' non lasceranno Genova, e tra essi rientra anche Zapata. Per il momento però secondo Il Secolo XIX a Corte Lambruschini non sarebbero giunte ancora chiamate per il giocatore pagato in estate 21 milioni al Napoli. Se dovesse arrivare qualche sondaggio, comunque, la sensazione è che Ferrero risponda picche agli eventuali interessamenti per il calciatore classe 1991.