Protagonista della vittoria della Sampdoria sul Pescara, con un gol e un assist, Bruno Fernandes ha parlato nel post partita: "Vincere era importante per mantenere questa striscia positiva. Credo che con le piccole squadre non ci fosse un tabù, la verità è che difficile giocare contro ogni squadra in Serie A. Poi il Pescara oggi doveva per forza vincere e ha giocato una partita aggressiva. Siamo stati bravi a mantenere questa continuità di risultati. Gli alti e bassi nel corso dell'anno ci sono stati, è vero, ma sappiamo le nostre capacità e il mister sa che siamo tutti capaci di fare qualcosa in più. Il derby? È una partita a parte, in cui non contano né la classifica, né le strisce positive. L’importante ora è vincerlo, per i tifosi che ci hanno sempre supportato ed è anche grazie a loro siamo usciti da momenti difficili".