Dopo un periodo di appannamento, Bruno Fernandes sta ritornando ai livelli che lo avevano imposto come uno dei titolari della Sampdoria di Marco Giampaolo.



Il trequartista doriano è anche un protagonista della sua nazionale Under 21. Tra assist e gol, insomma, è una stagione indimenticabile per il numero 10 blucerchiato: "So di essere in un buon momento" ha detto a Record. "Avrei potuto fare un paio di gol in più ed un paio di assist in più, ma sono molto felice per quello che sto facendo. L'anno scorso non ho avuto modo di partecipare agli Europei Under 21, anche se mi sarebbe piaciuto molto partecipare".



"Quest'anno ho questa possibilità" prosegue Fernandes, come riporta Sampdorianews.net "potrei rappresentare il Portogallo. Per questo voglio continuare a segnare gol, distribuire assist e giocare il maggior numero di volte possibile, in modo da rimanere in grande forma".