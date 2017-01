L'addio alla Sampdoria di Ante Budimir sembra destinato a generare un probabile effetto domino sul mercato in entrata del club blucerchiato. Anche perchè in caso di addio del centravanti croato, il club doriano dovrà necessariamente sostituirlo, e sembra intenzionato a rimpiazzarlo con Victor Ibarbo del Cagliari.



Nel frattempo Budimir, 'congelato' sino a pochi giorni fa, torna a vedere il Crotone nel suo futuro. L'interesse del Bologna, secondo Sampnews24.com, sarebbe solamente abbozzato. Il giocatore infatti sarebbe convinto di tornare in Calabria, dove ha vissuto la miglior stagione della sua carriera, e si sarebbe mantenuto fedele all'impegno preso con la squadra del patron Vrenna. Budimir vorrebbe lasciare la Samp soltanto per una squadra che gli consenta di essere titolare, e al centro di un progetto: l'opzione Bologna, dove si ritroverebbe a sgomitare con Destro, non solletica pienamente il calciatore.



@MontaldoLorenzo