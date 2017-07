La Sampdoria, dopo la partenza di Schick e con l'addio di Muriel sempre più probabile, valuta una rosa di attaccanti tra cui pescare il nome giusto da consegnare a Marco Giampaolo. L'allenatore doriano ha chiesto un giocatore con le caratteristiche di Eder, e proprio l'italo-brasiliano rappresenterebbe un'opzione in vista del prossimo anno. Spalletti, però, lo lascerebbe partire soltanto dopo il ritiro e allora ecco che la Samp monitora anche un altro profilo, quello di Gregoire Defrel.



Come caratteristiche, l'ex Cesena è uno dei giocatori in circolazione più simili ad Eder e allo stesso Muriel, tanto è vero che la Sampdoria lo ha seguito a più riprese in queste sessioni di mercato. Il francese n questa stagione ha messo a segno 16 reti complessive tra campionato e coppe, condite da 5 assist, è veloce e tecnico e si inserirebbe bene nel modulo di Giampaolo: insomma, secondo Il Secolo XIX il centravanti del Sassuolo sarebbe un possibile innesto per l'attacco doriano.