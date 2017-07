Missione qualità per la Sampdoria, che dopo aver perfezionato parecchie cessioni illustri ragiona anche sui nomi da consegnare a mister Giampaolo in vista della prossima stagione. Uno dei profili seguiti in questi giorni è quello di Alessandro Diamanti, fantasista del Palermo.



L'ex attaccante di Fiorentina e Bologna, secondo Il Secolo XIX, sarebbe pronto ad offrirsi al club blucerchiato per giocare ancora in Serie A dopo la retrocessione dei rosanero. Il suo profilo però non rappresenterebbe un'alternativa a Sneijder - in quel ruolo, la Samp dovrà necessariamente acquistare un giocatore importante - ma rappresenterebbe una soluzione ulteriore per Giampaolo, che potrebbe utilizzare il classe 1983 a gara in corso per sfruttare il suo piede sinistro, specie sui calci piazzati.