Potrebbe essersi sbloccato il nodo Dodò: il terzino della Sampdoria, 'prigioniero' del suo ricco contratto e ormai ai margini della rosa blucerchiata, potrebbe aver trovato una nuova squadra. Il club di Corte Lambruschini avrebbe infatti ormai trovato l'accordo con il Cagliari per il trasferimento del calciatore ex Inter. Secondo Sky Sport, in questo momento sarebbe lo stesso Dodò a rallentare la trattativa.



Il terzino avrebbe come unico desiderio in questo momento quello di tornare in Brasile, motivo per cui nicchia sulla destinazione Cagliari. Il rischio è che alla fine Dodò decida di rifiutare la proposta rossoblù (come già fatto per altre offerte provenienti dalla Serie A) in attesa che una squadra del Campeonato Basileiro si faccia avanti per riportarlo oltreoceano.