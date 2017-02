Sampdoria – Cagliari 1-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 5' Isla (C), 21' Quagliarella (S),



Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Pavlovic, Skriniar, Silvestre, Bereszynski; Praet (55' Linetty), Torreira, Barreto; Bruno Fernandes (46' Djuricic); Quagliarella, Muriel (80' Schick). All. Giampaolo.



Cagliari (4-4-1-1): Gabriel; Murru, Alves, Pisacane, Padoin (82' Ibarbo); Ionita, Tachtsidis (65' Di Gennaro), Dessena, Isla; Joao Pedro; Sau (84' Borriello). All. Rastelli.



Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia



Ammoniti: 25' Murru (C), 32' Bruno Fernandes (S), 43' Joao Pedro (C), 59' Torreira (S), 62' Tachtsidis (C), 77' Gabriel (C), 85' Ionita (C), 86' Quagliarella (S), 87' Borriello (C),