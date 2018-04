Sampdoria – Cagliari 4-1 (primo tempo 3-0)



Marcatori: 6' Praet (S), 26' Quagliarella (S), 48' Kownacki (S), 49' Pavoletti (C), 85' Ramirez (S).



Sampdoria (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Andersen, Sala; Barreto (79' Verre), Torreira (88' Capezzi), Linetty; Praet; Quagliarella (46' Ramirez), Kownacki. All. Giampaolo.



Cagliari (3-5-2): Cragno; Castan (45' Andreolli), Ceppitelli, Pisacane (32' Farias); Padoin, Barella, Cigarini, Ionita (80' Deiola), Faragò; Sau, Pavoletti. All. Diego Lopez.



Arbitro: Rosario Abisso della sezione di Palermo



Ammoniti: 19', 77' Cigarini (C), 31' Pisacane (C), 37' Farias (C), 39' Linetty (S), 46' Castan (C), 56' Ionita (C), 82' Padoin (C),



Espulsi: 77' Cigarini (C).