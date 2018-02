Tra i migliori di giornata ieri nella Sampdoria va iscritto di diritto il nome di Gianluca Caprari. Il numero 9 blucerchiato, uscito tra gli applausi del Ferraris, ha sfoderato una prestazione grintosa e frizzante, conclusa in maniera splendida con l'assist per Barreto che ha sbloccato il match. "Sono contento della prestazione ma soprattutto del risultato, è stata una partita difficile dove nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni da gol che non siamo riusciti a concretizzare" ha spiegato Caprari nel post partita, come riporta Sampnews24.com. "Nel secondo tempo, dove poteva subentrare un po’ di timore proprio in luce delle occasioni avute, abbiamo subito sbloccato il match ed è andata in discesa. Io ho autostima ma più gioco e meglio mi sento, cerco sempre di farmi trovare pronto. Sono lusingato che la Sampdoria mi abbia trattenuto e darò il meglio fino a fine della stagione. Le giornate di mercato non mi hanno toccato, non sapevo nulla, solo del Sassuolo, ma non mi importava perché volevo finire qui la mia stagione".



Adesso arriva il Milan, e per la Samp sarà una partita importantissima: "La squadra ha dimostrato di meritare i 41 punti, dobbiamo continuare su questa strada ed essere bravi già da domenica a fare prestazioni come quella di oggi (ieri, ndr): sarà fondamentale, come lo era questa, per un accesso in Europa" ha spiegato ancora Caprari. "Non abbiamo paura, vogliamo dare continuità a questi risultati. Davanti abbiamo tanti giocatori di qualità, l’importante è che giochiamo il calcio che vuole il nostro allenatore. Il mio ruolo da trequartista? Mi trovo bene in questa posizione, dipende sempre da chi ti allena, Giampaolo vuole uno che giochi il pallone e io mi trovo bene in questo ruolo. L’importante è sempre che chi gioca, faccia bene. Avremmo dovuto trovare il vantaggio subito nel primo tempo - conclude l'attaccante blucerchiato tornando ad analizzare il match - siamo stati bravi a sbloccarla all’inizio del secondo tempo".