Non cerca scuse Gianluca Caprari, dopo la prestazione della Sampdoria a Crotone. C'è tanta delusione nelle parole del numero 9 blucerchiato, che pure era stato scelto da Giampaolo come titolare a discapito di Duvan Zapata. L'attaccante doriano però non è riuscito ad incidere, come del resto anche i suoi compagni: "Sapevamo che non sarebbe stata una gara facile, ma si è messa male fin dalle prime battute. Una gara nata storta". È questa la prima analisi di Caprari ai microfoni di sampdoria.it.



Secondo Caprari, tutto l'atteggiamento della Sampdoria è stato sbagliato sin dalle prime battute: "Abbiamo commesso tanti errori e non siamo stati la solita Sampdoria" conferma l'ex Pescara, piuttosto stringato nella sua analisi del post partita. "A volte dovremmo cercare di sporcare anche noi la partita, anche se non è molto nelle nostre corde".