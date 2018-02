Salgono le quotazioni di Gianluca Caprari per una maglia da titolare. Il numero 9 della Sampdoria è un giocatore su cui Marco Giampaolo punta molto: il premio della convocazione in Nazionale ha rilanciato ulteriormente la figura dell'attaccante ex Pescara, che domani potrebbe affrontare dal primo minuto l'Udinese. Il ballottaggio con Duvan Zapata è più aperto che mai, anche perchè il centravanti colombiano nelle ultime uscite è sembrato in difficoltà dal punto di vista fisico.



"Non esiste nessun caso Zapata" ha detto oggi in conferenza stampa Giampaolo, minimizzando la vicenda andata in scena domenica sera a San Siro, quando Zapata non ha salutato proprio Caprari al momento del cambio. Il tecnico doriano però è stato più criptico parlando della condizione dell'ex Napoli: "Zapata può darsi che attraversi un periodo di appannamento, perchè probabilmente giocare ad alti livelli per 10 mesi non è facile" sono le parole di Giampaolo. "Ecco perchè abbiamo 20 giocatori, se uno non sta bene si riposa e gioca un altro". Dichiarazioni che sembrano annunciare un possibile turn over, e il prescelto dovrebbe essere proprio Caprari, che chiuderebbe così nella maniera migliore possibile una settimana da ricordare.