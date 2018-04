Arriva una buona notizia dal Mugnaini di Bogliasco, dove oggi la Sampdoria ha sostenuto una doppia seduta di allenamento. La nota lieta è rappresentata dal rientro con i compagni di Gianluca Caprari tornato con i compagni dopo il differenziato di ieri. Alla mattina la truppa di Giampaolo si è incentrata su un lavoro a reparti, con sviluppo della forza in palestra e trasformazione. Al gruppo sono stati aggregati anche 5 giocatori della Primavera (Yassine Ejjaki, Ognjen Stijepovic, Andrea Tessiore, Titas Krapikas e Joao Gomes Ricciulli). Krapikas e Ricciulli si sono allenati con la prima squadra anche al pomeriggio, raggiunti dal coetaneo Pastor e dal giovanissimo Ercolano, Under 17 che però ha già strappato una convocazione con i 'grandi' di Giampaolo.



La seduta pomeridiana invece si è ben presto rivelata un allenamento completo. Anche questa sessione come quella mattutina si è svolta sul campo 2, quello utilizzato nelle scorse stagioni per le esercitazioni a porte chiuse. Ai lavori non hanno partecipato Lucas Torreira e Dennis Praet, che hanno svolto assieme all' acciaccato Bartosz Bereszynski un lavoro specifico di potenziamento in acqua. Nicola Murru invece ha proseguito il suo programma riabilitativo, dopo che ieri al calciatore è stata diagnosticata una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Domani, fa sapere sampdoria.it, è in programma un allenamento pomeridiano.