Gianluca Caprari adesso non ne vuole proprio sapere di fermarsi. Anche perché, dopo aver sbloccato la partita di Bergamo con un gol, l'attaccante della Sampdoria ha il morale a mille. Lo sa bene anche mister Giampaolo, che potrebbe utilizzare la rapidità del numero 9 blucerchiato nel derby, dal primo minuto in caso Quagliarella non riuscisse a recuperare in tempo, o a gara in corso se il capitano doriano dovesse essere della partita.



"La partita di Bergamo è stata importante, venivamo da tre sconfitte non belle, due partite non fatte e una, quella di Verona, giocata bene solo nel primo tempo, quindi era necessario ripartire" ha raccontato Caprari a Premium Sport. "Ora puntiamo a vincere sabato: sia per il derby sia per la classifica, vogliamo restare in alto fino alla fine perché ci siamo conquistati con il sacrificio questa posizione. Era tanto che non segnavo, ma era più importante tornare alla vittoria, il modo migliore per prepararsi al derby. Nel momento più difficile abbiamo dimostrato di essere gruppo e contro l’Atalanta, in una gara difficile, lo siamo stati, anche con compagni che avevano giocato meno".



Il sogno di Caprari è ovviamente l'Europa: "Dobbiamo continuare sulla strada imboccata già dalla scorsa estate, ma il traguardo è ancora lontano e non possiamo buttare via quello che di buono abbiamo fatto. Il Genoa è una squadra tignosa, si chiudono bene e noi abbiamo spesso sofferto partite di questo tipo. Dovremo essere pazienti e intelligenti perché abbiamo calciatori che sanno fare la differenza. Sono soddisfatto della mia stagione – riporta Sampnews24.com -, forse in qualche situazione mi è mancata un po’ di cattiveria, ma ho ancora tempo per migliorare. La corsa all’Europa League? La Fiorentina sta facendo grandi cose, l’Atalanta ha già vissuto l’esperienza europea ed è quindi la più preparata, ma la competizione è aperta noi vogliamo esserci e non molliamo".