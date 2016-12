Niente Argentina per Carlos Carbonero, che sogna ancora di tornare protagonista a Genova, con la maglia della Sampdoria. Nei giorni scorsi era circolata l'indiscrezione che voleva il Gimnasia, club con sede a La Plata e militante in Primera Division interessata al laterale colombiano.



Carbonero però sta recuperando a Bogliasco dall'infortunio risalente ormai a quasi un anno fa. E anche per questo motivo, secondo quanto scrive il portale ElDia.com, l'ex Cesena avrebbe rifiutato la proposta della squadra di Gustavo Alfaro. Il suo agente, Efrain Pachon, avrebbe fatto sapere che il giocatore preferirebbe rimanere alla Samp, e da Corte Lambruschini oltretutto non avrebbero dato il proprio assenso ad un eventuale trasferimento di Carbonero.