Ennesimo, clamoroso ribaltone di mercato per quanto riguarda la Sampdoria e la situazione legata al futuro di Jorge Meré, il promettentissimo difensore classe 1997 di proprietà dello Sporting Gijon. I blucerchiati, dopo essersi allontanati nei giorni scorsi dal calciatore, nelle ultime ore parevano essere tornati prepotentemente in corsa per assicurarsi il giovane spagnolo.



Speranza vana perchè secondo gianlucadimarzio.com la trattativa sarebbe saltata definitivamente. A bloccare il trasferimento di Meré alla Sampdoria è stato il Colonia, entrato prepotentemente in scena. I tedeschi avrebbero offerto una cifra superiore allo Sporting, offrendosi oltretutto di pagare subito l'importo: condizioni decisamente più favorevoli di quelle proposte dalla Samp, che dovrà rassegnarsi a perdere il difensore classe 1997.