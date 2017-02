Luca Cigarini in estate è arrivato alla Sampdoria da potenziale titolare e punto fermo dello scacchiere blucerchiato di Marco Giamapaolo. E in effetti il centrocampista ex Atalanta era stato accolto con favore dai tifosi doriani, da troppo tempo 'orfani' di un vero regista che orchestrasse la manovra.



La prima stagione genovese di Cigarini, però, è coincisa precisamente con l'esplosione di Lucas Torreira, E così le presenze per il giocatore emiliano cresciuto nel Parma si sono ridotte a tre in campionato, due da titolare e una da subentrato, e tre in Coppa Italia (partendo dal primo minuto contro Cagliari e Roma). Domenica però, in occasione del 'lunch match' con il Palermo, Cigarini tornerà nell'undici iniziale di Marco Giampaolo. Approfittando della squalifica di un turno inflitta dal giudice sportivo proprio a Torreira, il giocatore si ritroverà al suo posto in cabina di regia proprio contro il Palermo, una delle squadre che a gennaio si era mostrata più interessata al giocatore.