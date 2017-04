Antivigilia complicata al Mugnaini per la Sampdoria di Giampaolo: anche perchè il tecnico blucerchiato, in vista della sfida con il Torino, ha perso uno dei punti fermi del suo scacchiere tattico. Si tratta di Edgar Barreto, che ieri si è allenato a parte per la seconda volta di fila. A questo punto è probabile che il paraguaiano sia costretto a dare forfait per il match con i granata.



Per sostituire Barreto, Giampaolo ha due alternative. Una è rappresentata da Dennis Praet, un giocatore su cui il tecnico punta molto nel ruolo di mezz'ala, e non in quello di trequartista. L'alternativa invece potrebbe anche essere Filip Djuricic, che a gennaio è diventato tutto di proprietà della Samp. Il serbo ha avuto un rendimento altalenante: ha spaccato la partita contro il Milan, ma ha girato a vuoto in altre occasioni, non sfruttando al meglio alcune chance. Giampaolo ci crede molto, è probabile quindi che Djuricic trovi spazio contro il Torino, magari a gara in corso. In porta invece andrà ancora una volta Puggioni: non ci sono particolari assilli di classifica per la Sampdoria, che quindi non affretta i tempi di recupero di Emiliano Viviano. Stesso dicasi per Sala e Muriel, che rientreranno forse in occasione dell'incontro con la Lazio.