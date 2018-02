Chi conosce Marco Giampaolo sa quanto sia difficile per il mister della Sampdoria variare il suo credo e l'assetto tattico della squadra. Il 4-3-1-2, per il tecnico di Giulianova, è sacro e non si tocca. La squalifica di Gaston Ramirez in vista della partita con il Verona, però, potrebbe aprire un interessante scenario di formazione.



Il sostituto naturale del trequartista uguaiano è Ricky Alvarez, e secondo logica dovrebbe essere proprio l'ex Inter a prendere il posto del numero 90 doriano. C'è anche un'altra idea che frulla nella testa dell'allenatore della Samp, però. Stando a Il Secolo XIX, la suggestione del mister sarebbe quella di riproporre una sorta di 'tridente' mascherato, con Caprari, Quagliarella e Zapata. Giampaolo ha già utilizzato Caprari da trequartista, spesso a gara in corso ma all'ex Pescara è capitato già in due occasioni di scendere in campo dal primo minuto come rifinitore. E' successo nel 5-0 rifilato al Crotone, e nel 4-1 inflitto al Chievo, due partite che per tipologia di avversario ricordano quella di domenica; il match con il Verona potrebbe quindi rivelarsi propizio per rivedere il 'tridente' con Caprari, Quagliarella e Zapata, lasciati liberi di svariare e creare.