Alla Sampdoria non mancano decisamente le motivazioni per centrare l'Europa League. Il sesto posto - o il settimo,considerando l'eliminazione dell'Atalanta dalla Coppa Italia - vorrebbe dire poter tornare in quel palcoscenico continentale soltanto accarezzato tre campionati fa con Zenga, durante lo sfortunato preliminare con il Vojvodina. Ai tanti incentivi già noti, però, ne andrebbe aggiunto un altro. Un incentivo di nome Lucas Torreira.



Il regista uruguaiano la scorsa estate sembrava ormai destinato a lasciare Genova. Un po' a sorpresa però è arrivato il prolungamento contrattuale, con annessa clausola da 25 milioni. Ovviamente, tante società si sono interessate al numero 34 doriano, che è uno dei giovani più interessanti di tutta la Serie A. E gran parte dei tifosi sembra essersi rassegnata a perderlo a giugno. Secondo Tuttosport però la Samp spera ancora di trattenerlo a Genova.



Se la formazione di Giampaolo dovesse riuscire a qualificarsi per l'Europa League, ecco che la dirigenza avrebbe a disposizione un'altra carta per convincere Torreira a rimanere ancora per una stagione. Oltretutto il giocatore non ha mai fatto mistero di essersi ambientato molto bene a Genova, e questa potrebbe rivelarsi un'ulteriore leva da utilizzare per convincere l'ex Pescara. Ovviamente in caso la Samp non dovesse riuscire a conquistare la qualificazione, diventerebbe anche molto più complicato trattenere a Bogliasco il gioiellino Torreira.