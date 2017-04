Sampdoria – Crotone 1-2 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 20' Schick (S), 67' Falcinelli (C), 80' Simy (C),



Sampdoria (4-3-1-2): Puggioni; Dodò (72' Regini), Skriniar, Silvestre, Bereszynski; Praet (68' Djuricic), Torreira, Barreto (83' Ricky Alvarez); Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick. All. Giampaolo.



Crotone (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden (58' Stoian), Barberis, Crisetig, Nalini (79' Acosty); Trotta (74' Simy), Falcinelli. All. Nicola



Arbitro: Nicola Rizzoli della sezione di Bologna



Ammoniti: 60' Praet (S), 62' Ceccherini (C), 78' Ferrari (C), 83' Falcinelli , 83' Torreira (S),